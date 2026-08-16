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Крупный лесной пожар произошел в бельгийском заповеднике

Крупный лесной пожар произошел в бельгийском заповеднике
Фото: Christoph Reichwein/picture alliance via Getty Images

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Пожар разгорелся в заповеднике Высокие Фенны на востоке Бельгии, сообщает Associated Press.

Местные СМИ называют пожар одним из самых масштабным в современной истории страны. Возгоранию предшествовали недели жаркой засушливой погоды. В пятницу температура воздуха в Бельгии поднималась до 37 градусов. Территорию заповедника составляют вересковые пустоши и торфяные болота, что осложняет тушение.

Выгорело более 27 квадратных км. Сотням жителей близлежащих населенных пунктов пришлось эвакуироваться.

Свои дома покинули примерно 600 человек в провинции Льеж близ границы с Германией после того, как изменился ветер. Местные власти также рекомендовали туристам покинуть регион.

Власти немецкого города Моншау предупреждают, что огонь уже в трех километрах от границы страны.

В тушении задействованы более 250 человек, в том числе более 100 пожарных из Бельгии и Германии, полицейских и спасателей. К борьбе с огнем также привлекли вертолеты.

Бельгия Германия Льеж
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