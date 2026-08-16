Два человека погибли во время лесных пожаров близ Афин

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - По меньшей мере, два человека погибли из-за природных пожаров на греческом острове Саламин недалеко от Афин, сообщают в воскресенье европейские СМИ со ссылкой на власти Греции.

Еще несколько человек пострадали. Спасатели проводят эвакуацию жителей из населенных пунктов Колонес и Сатерли.

В борьбе с огнем задействованы почти 200 пожарных, а также 14 самолетов и вертолетов. Пожарным помогают волонтеры.

Отмечается, что ситуация осложняется сильным ветром, который способствует распространению огня.