Пашинян примет участие в церемонии прощания с аятоллой Али Хаменеи
Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
"Да, завтра я отправлюсь в Иран и завтра вернусь", - сказал Пашинян журналистам, отвечая на вопрос, намерен ли он принять участие в церемонии прощания с Хаменеи.
Пашинян отметил также, что в рамках визита запланированы его контакты с руководством Ирана.
Аятолла Хаменеи был убит 28 февраля 2026 года.