Пашинян примет участие в церемонии прощания с аятоллой Али Хаменеи

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

"Да, завтра я отправлюсь в Иран и завтра вернусь", - сказал Пашинян журналистам, отвечая на вопрос, намерен ли он принять участие в церемонии прощания с Хаменеи.

Пашинян отметил также, что в рамках визита запланированы его контакты с руководством Ирана.

Аятолла Хаменеи был убит 28 февраля 2026 года.