У ВМС США возникли проблемы с новой версией противорадиолокационной ракеты "воздух-поверхность"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - ВМС США столкнулись с проблемами с развертыванием модернизированной версии противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, запускаемой с самолетов, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на данные Счетной палаты США.

По информации из годового доклада палаты, проблемы возникли как с программным обеспечением ракеты, так и с ее производством. В результате ВМС США приостановил платежи в адрес компании-разработчика Northrop Grumman Corporation, пока испытания и экспертная оценка не подтвердят безопасность этих боеприпасов.

Изначально предполагалось объявить о готовности к использованию модернизированных AGM-88 HARM в июле 2024 года, затем в сентябре 2026 года. Работы над программой стартовали в 2017 году.

Bloomberg отмечает, что эти ракеты должны стать ключевым оружием в случае любого потенциального конфликта США и КНР, поскольку новая версия AGM-88 HARM позволит поражать вражеские радары на более значительной дистанции, чем раньше.