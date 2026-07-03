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Министр обороны Израиля заявил о готовности к самостоятельной войне с Ираном

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Армии обороны Израиля необходимо быть готовой к самостоятельному ведению войны против Ирана, если это потребуется, заявил в пятницу министр обороны страны Исраэль Кац.

"Генеральный штаб Армии обороны Израиля должен быть готов к самостоятельному нанесению израильского удара по Ирану в случае необходимости, для устранения любых угроз", - приводит The Jerusalem Post слова министра.

Комментарий Каца приурочен к наступлению 1000-го дня с момента вторжения палестинской группировки ХАМАС на израильскую территорию 7 октября 2023 года.

Он также напомнил, что в ходе недавнего вооруженного конфликта Израилю удалось "ликвидировать наибольшую часть иранского руководства, нанести ущерб стратегическим возможностям Ирана".

Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предостерег Израиль от угрожающих заявлений в адрес ИРИ. По его словам, Тегеран отреагирует "мгновенно и мощно" при возникновении любой угрозы.

Ранее в этом году Израиль вместе с США провели военную операцию против Ирана. Западные СМИ отмечали, что после начала переговоров Вашингтона и Тегерана о перемирии президент США Дональд Трамп в частных беседах стал жестко критиковать премьера Израиля Биньямина Нетаньяху за нежелание прекращать удары по иранской территории.

Хроника 28 февраля – 03 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран США
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