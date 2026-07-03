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Более 60 моряков отравились выхлопами от дизель-генератора на подлодке ВМС США

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 64 американских моряка отравились выхлопами от дизельного генератора на стратегической атомной подлодке ВМС США USS Nebraska, несущей межконтинентальные баллистические ракеты, сообщило военное издание Navy Times.

По его данным, инцидент произошел еще 22 июня, когда подлодка находилась на обслуживании на тихоокеанской военно-морской базе Китсап-Бангор в штате Вашингтон.

Военнослужащие находились рядом с работающим резервным дизельным генератором, когда произошло отравление. Моряки были направлены в медицинский центр для лечения симптомов, которые включали кашель, головные боли, головокружение и тошноту. Они сообщили о раздражении глаз, носа и горла. Шесть моряков были госпитализированы для оказания медицинской помощи, но все они впоследствии были выписаны.

ВМС США заявили, что "флот работает над установлением точной причины инцидента и примет соответствующие меры", а дизель-генератор не влияет на ядерный реактор подводной лодки, и его работа не нарушалась.

После инцидента члены экипажа провели проветривание помещений подводной лодки и вернулись к выполнению плановых мероприятий по ее обслуживанию, сообщили в командовании.

USS Nebraska является одним из 14 американских подводных крейсеров стратегического назначения (ПЛАРБ) класса Ohio, которые способны нести 20 баллистических ракет Trident II D-5, оснащенных разделяющимися головными частями с ядерными блоками индивидуального наведения. Они составляют основу американской стратегической ядерной триады, поскольку несут около 70% стратегического ядерного потенциала США.

На тихоокеанской военно-морской базе Китсап-Бангор в штате Вашингтон базируется 9-ая группа подводных лодок ВМС США, включающая восемь таких субмарин. Их экипажи состоят примерно из 140 матросов и старшин и 15 офицеров.

Четыре из восьми этих подводных лодок находятся в море на патрулировании, остальные проходят ремонт и обслуживание на базе.

Вашингтон ВМС США
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