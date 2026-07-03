Траурные мероприятия по прощанию с Али Хаменеи начнутся в пятницу в Иране

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Церемония прощания с руководителем Исламской Республики Иран Али Хаменеи, как ожидается, начнется в пятницу, в первый день на ней будут присутствовать иностранные делегации, в том числе заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов подтвердить информацию, что Медведев будет представлять РФ на похоронах Хаменеи, сказал: "Да, это действительно так, Дмитрий Анатольевич будет на церемонии прощания".

Как ранее сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали, на похоронах также будут присутствовать представители МИД РФ, Русской православной церкви (РПЦ), мусульманского духовенства.

В состав делегации от РПЦ входят епископ Бишкекский и Киргизский Савватий и представитель синодального Отдела внешних церковных связей иеромонах Григорий Матрусов. От Духовного собрания мусульман России на похоронах будет присутствовать муфтий Волгоградской области Бата Кифах, сообщили ранее в пресс-службе Духовного собрания.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщал, что на церемонию ожидается приезд политических и общественных деятелей, глав государств, высокопоставленных чиновников из ряда стран.

По сообщениям иранских СМИ, церемония прощания с духовным лидером будет длиться с 3 по 9 июля.

Церемония начнется в Тегеране с траурного мероприятия с участием иностранных делегаций.

На следующий день тело Хаменеи выставят в крупном религиозном комплексе Мосалла, который расположен на востоке Тегерана, где каждый житель Ирана сможет проститься с духовным лидером.

Также ожидается, что 6 июля в Тегеране пройдет траурное шествие, после чего 7 июля тело будет доставлено в город Кум, который считается главным теологическим центром страны и священным городом для шиитского духовенства.

Как ожидается, 8 июля тело Али Хаменеи будет отправлено в Ирак для совершения траурных церемоний в главных шиитских святынях Наджафе и Кербеле, что является высшим актом религиозного почитания в шиитском мире. Ожидается, что в мероприятии примут участие более миллиона человек.

Погребение Али Хаменеи состоится 9 июля в городе Мешхеде. Мешхед, где родился Хаменеи, считается вторым по значимости религиозным городом Ирана после Кума. Хаменеи будет погребен в мавзолее Имама Резы.

Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Первоначально похороны планировалось провести в марте, но в последний момент власти Ирана приняли решение о переносе мероприятия, объяснив это большим количеством желающих проститься с ним.