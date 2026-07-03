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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Индонезии

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в северной части Индонезии в акватории Молуккского моря, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 05:31 по Москве в пятницу землетрясения находился в 138 км к северу от города Тернате на одноименном острове.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "довольно сильное".

Геологическая служба США также оценила магнитуду землетрясения в 6,2. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 120,9 км.

Индонезия Молуккское море США
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