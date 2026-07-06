Заявивший об отставке премьер Молдавии будет исполнять обязанности до утверждения нового кабмина

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Заявивший об отставке премьер-министр Молдавии Александру Мунтяну подтвердил, что будет исполнять обязанности премьер-министра до утверждения нового кабинета министров.

"Я понимаю, что ожидают скандала. (...) Я сделал то, что должен был сделать, и сейчас продолжаю выполнять свой долг - обеспечиваю плавный и профессиональный переход", - заявил он журналистам в понедельник.

По его словам, власти не могут себе позволить политическую нестабильность или институциональные блокировки. "Мы находимся в процессе европейской интеграции. Мы не можем позволить себе отклонения или создание ситуаций с конфликтами. Продолжаем работать", - сказал Мунтяну.

В пятницу утром премьер-министр Александру Мунтяну заявил о своей отставке. "Сегодня я завершаю свой срок на посту премьер-министра. Я принял предложение стать премьер-министром с большой ответственностью и твердой убежденностью в том, что смогу внести свой вклад в изменение ситуации к лучшему. В тот момент, когда я понял, что больше не могу выполнять свой мандат в соответствии со своими принципами и убеждениями, я принял решение уйти", - написал Мунтяну в социальных сетях.

Согласно законодательству, в случае отставки премьер-министра, в отставку уходит и все правительство. В то же время, правительство исполняет обязанности до утверждения нового состава кабинета министров.

На этой неделе президент Молдавии Майя Санду проведет консультации с парламентскими фракциями для выдвижения кандидатура на пост премьер-министра.

При этом две оппозиционные партии в Молдавии отказались участвовать в консультациях по выдвижению кандидатуры нового премьер-министра - они требуют роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

В частности, по словам председателя Партии социалистов Игоря Додона, партия "не видит смысла в действиях, которые носят формальный характер и призваны лишь имитировать соблюдение Конституции".

Об отказе от участия в консультациях заявил и председатель партии "Национальное альтернативное движение" Ион Чебан. "Нас всех зовут на консультации по поводу нового правительства. Чего нам там искать? (...) Моя просьба к депутатам MAN: вам не место на этих консультациях", - сказал Чебан.