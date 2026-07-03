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Интерпол объявил в розыск украинку, подозреваемую во взрыве в Монако

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Интерпол опубликовал в пятницу на своем сайте сообщение о розыске 39-летней украинки Анастасии Березовской, подозреваемой во взрыве в Монако, во время которого пострадал бизнесмен украинского происхождения Вадим Ермолаев.

На сайте международной организации указано, что ее подозревают в покушении на убийство, размещении взрывного устройства в общественном месте с преступным умыслом, а также в преступном сговоре.

Интерпол также разместил фотографии подозреваемой, на них женщина с темными волосами одета в полосатую футболку. Отмечается, что подозреваемая владеет, в частности, немецким языком.

Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на источники передавал, что женщина, устроившая в Монако взрыв, находится в Германии. По данным полиции, с которыми ознакомился телеканал, женщина, возможно, маскируется под мужчину.

Прежде радиостанция France Info сообщала со ссылкой на источник несколько иные данные, согласно которым подозреваемая, вероятно, покинула Монако и направилась в Италию.

Радиостанция отмечала, что Ермолаев, пострадавший от взрыва ранее на этой неделе, все еще госпитализирован, но его жизнь вне опасности. Состояние женщины, также получившей ранения, более тяжелое. Кроме того, как сообщалось, легкие ранения получил подросток.

Ранее на этой неделе взрыв произошел у входа в жилой дом в Монако, недалеко от границы с Францией. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как человек оставляет около дома спрятанную в рюкзак бомбу, после чего быстро скрывается с места происшествия.

Интерпол Монако
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