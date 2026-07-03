Подозреваемую в покушении в Монако видели в Германии

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Подозреваемую в совершении взрыва в жилом доме в Монако, в результате которого был ранен украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и еще два человека, видели в Германии, сообщает BFMTV cо ссылкой на свои источники и на документы полиции Монако и Интерпола.

В документах указано, что подозреваемая может переодеваться и выдавать себя за мужчину. Ранее сообщалось, что, судя по записям с камер, пакет со взрывчаткой в доме оставил мужчина, ушедший затем пешком. Сразу же в СМИ прозвучали предположения, что исполнитель взрыва покинул Монако. Его искали во Франции. BFMTV называет имя подозреваемой, указывает, что это 39-летняя гражданка Украины.

Состояние Ермолаева, по данным BFMTV, стабилизировалось. Раненной при взрыве женщине ампутировали ноги, она остается в критическом состоянии, сообщил зампрокурора Монако. Также пострадал сын Ермолаева.