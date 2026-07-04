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Туск пообещал подумать о сокращении помощи Украине

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Польша намерена пересмотреть объемы помощи Украине, сообщил на пресс-конференции в Варшаве польский премьер-министр Дональд Туск.

"Я призываю всю делегацию (на саммите НАТО в Анкаре - ИФ) проявлять осторожность в любых заявлениях о дальнейшей финансовой поддержке со стороны Польши", - сказал Туск, которого цитируют польские СМИ.

"Дело не в том, что я считаю, что Украине не нужна финансовая поддержка. Я считаю, что Польша несет очень значительную ответственность за всю восточную границу Европейского союза, и все должны это учитывать. Украина воюет, но Польша несет основную нагрузку по защите нашей границы, а вместе с ней и европейской границы от угроз с востока, и поэтому к ней следует относиться с особым вниманием", - пояснил глава правительства.

Польша Украина Дональд Туск
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