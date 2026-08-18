Saudi Aramco и Maaden создают горнодобывающее СП

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) и горнодобывающая Saudi Arabian Mining Co. (Maaden) договорились о создании совместного предприятия для разведки и добычи металлов в королевстве.

Как говорится в совместном пресс-релизе, 51% в новом СП будет принадлежать Maaden, оставшиеся 49% - Aramco. Оно будет заниматься разведкой ископаемых в так называемой "Зоне 4" на Аравийской платформе. Площадь зоны составляет около 182 тыс. квадратных километров, или почти 10% площади всей страны.

Основной целью СП станет разведка и добыча меди. По оценкам компаний, на медь приходится более 20% мирового рынка металлов, оцениваемого в $1,2 трлн. СП также будет искать месторождения цинка, свинца и редкоземельных металлов.