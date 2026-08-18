Лавров заявил, что РФ имеет право рассматривать Британию в качестве участника конфликта на Украине

Так глава МИД России прокомментировал заявление британского премьера о поддержке Киева

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: Игорь Егоров/РИА Новости

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Россия имеет право рассматривать объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по территории страны в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вы знаете, мне жаль Британию, если она будет с Украиной до самого конца. А что касается существа, (...) это означает только одно: президент предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность. Мы точно также имеем право рассматривать гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по РФ в качестве участия в войне. Со всеми вытекающими последствиями", - сказал он корреспонденту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Так российский министр, в частности, прокомментировал заявление британского премьера Энди Бернэма о том, что Лондон "будет с Украиной до конца".

Накануне посольство России в Великобритании распространило сообщение, в котором говорилось, что публикации британских СМИ о применении Киевом британских беспилотников для ударов вглубь территории России "подтверждают, что Лондон намеренно выбирает эскалацию украинского кризиса, лицемерно заявляя о стремлении к миру".

В российской дипмиссии добавили, что "чем глубже вовлечение Лондона в конфликт" и чем больше его поддержка Украины, "тем выше будет цена, которую он заплатит".

После этого Бернем заявил, что Великобритания продолжит "оказывать поддержку Украине на 100%".