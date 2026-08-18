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РФ и Мьянма обсудили поставки СПГ, в том числе транзитом в соседние государства

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Россия и Мьянма обсудили поставки в республику сжиженного природного газа (СПГ), строительство в Мьянме нефтеперерабатывающего завода и электростанции, участие российских компаний в разведке и добыче углеводородов, в том числе на шельфе.

"Имеются хорошие перспективы для организации в Мьянму поставок сжиженного природного газа, и не только в Мьянму, но и для транзитных поставок в соседние государства", - сказал президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из этой страны Мин Аун Хлайном.

Он сказал также, что "на повестке дня совместное строительство электростанции и НПЗ на юге Мьянмы". "Российские компании готовы подключиться к геологоразведке и добыче углеводородов, в том числе на шельфе", - добавил Путин.

Мин Аун Хлайн Владимир Путин Мьянма
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