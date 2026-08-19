Поиск

Трамп ищет возможность встретиться с Ким Чен Ыном во время поездки в Азию осенью

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы уже этой осенью состоялась его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

В миреТрамп заявил о продуктивных контактах США с Ким Чен ЫномЧитать подробнее

По словам собеседников издания, Трамп в частном порядке обсуждал возможность личной встречи с Ким Чен Ыном во время своей следующей поездки в Азию, которая может состояться в ноябре во время саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Однако официальная подготовка к встрече с лидером КНДР еще не началась, отметили источники издания.

Ранее Трамп отдал распоряжение сократить масштаб совместных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield (UFS), которые союзники проводят каждый год для подготовки к возможным столкновениям с Северной Кореей. По мнению американского лидера, учения оказались слишком дорогостоящими, причем "существенную их часть оплачивают именно США". Трамп добавил, что они также "направляют совершенно ненужный враждебный сигнал для КНДР".

Трамп и Ким Чен Ын встречались трижды во время первого президентского срока Трампа, в том числе на саммите в Сингапуре в 2018 году и на втором саммите в Ханое в 2019 году, но их переговоры не привели к заключению соглашения по ядерной программе Северной Кореи.

США Дональд Трамп КНДР Ким Чен Ын
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

КНДР осуждает учения США и Южной Кореи после решения Трампа сократить их масштаб

Трамп ищет возможность встретиться с Ким Чен Ыном во время поездки в Азию осенью

Иран отрицает причастность к запуску ракет в сторону ОАЭ

Лавров заявил, что РФ имеет право рассматривать Британию в качестве участника конфликта на Украине

 Лавров заявил, что РФ имеет право рассматривать Британию в качестве участника конфликта на Украине

РФ и Мьянма обсудили поставки СПГ, в том числе транзитом в соседние государства

Brent подорожала до $91,2 за баррель

Saudi Aramco и Maaden создают горнодобывающее СП

Астронавты NASA и ESA вышли в открытый космос с борта МКС для ремонтных работ

 Астронавты NASA и ESA вышли в открытый космос с борта МКС для ремонтных работ

Brent ушла в небольшой минус и торгуется около $90,8 за баррель

 Brent ушла в небольшой минус и торгуется около $90,8 за баррель

Российский посол в Белграде заверил, что введение виз для россиян в Сербии не обсуждают

 Российский посол в Белграде заверил, что введение виз для россиян в Сербии не обсуждают
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3530 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11246 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов