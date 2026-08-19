Трамп ищет возможность встретиться с Ким Чен Ыном во время поездки в Азию осенью

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы уже этой осенью состоялась его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, Трамп в частном порядке обсуждал возможность личной встречи с Ким Чен Ыном во время своей следующей поездки в Азию, которая может состояться в ноябре во время саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Однако официальная подготовка к встрече с лидером КНДР еще не началась, отметили источники издания.

Ранее Трамп отдал распоряжение сократить масштаб совместных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield (UFS), которые союзники проводят каждый год для подготовки к возможным столкновениям с Северной Кореей. По мнению американского лидера, учения оказались слишком дорогостоящими, причем "существенную их часть оплачивают именно США". Трамп добавил, что они также "направляют совершенно ненужный враждебный сигнал для КНДР".

Трамп и Ким Чен Ын встречались трижды во время первого президентского срока Трампа, в том числе на саммите в Сингапуре в 2018 году и на втором саммите в Ханое в 2019 году, но их переговоры не привели к заключению соглашения по ядерной программе Северной Кореи.