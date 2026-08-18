Brent ушла в небольшой минус и торгуется около $90,8 за баррель

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Котировки Brent ушли в небольшой минус на торгах во вторник, WTI держится в плюсе.

Трейдеры продолжают оценивать поток сообщений, касающихся развития событий на Ближнем Востоке, в том числе, информации о поставках нефти. Ожидания мирного урегулирования конфликта существенно ослабли в связи с провалом предпринятых ранее дипломатических усилий.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует продлевать срок действия меморандума о взаимопонимании с Ираном, который подошел к концу 17 августа. Он также сказал, что не исключает сценария, при котором ему придется пойти на новое обострение конфликта с Ираном, что будет способствовать подъему цен на нефть.

Высокопоставленный иранский источник сообщил Reuters, что Тегеран может перейти к "наступательной" позиции, поскольку усилия по мирному урегулированию конфликта зашли в тупик.

К 14:15 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,07 (0,08%) до $90,8 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этмоу времени дорожали на бирже NYMEX на $0,36 (0,43%), до $84,86 за баррель.

"Решение Трампа не продлевать мирное соглашение с Ираном, а также сохраняющиеся опасения по поводу безопасности в Ормузском проливе, поддерживают нефтяной рынок", - отмечают аналитики ING.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) во вторник сообщило об инциденте с судном в Ормузском проливе. По его информации, судно было поражено неизвестным снарядом при выходе из Ормузского пролива.

Данные отслеживания танкеров показывают, что Саудовская Аравия на прошлой неделе возобновила ранее приостановленную погрузку нефти в пределах Ормузского пролива.

Йеменский информационный ресурс SABA сообщил, что хуситы нанесли удар беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в саудовской провинции Джизан. Джизан находится на юго-западе страны на побережье Красного моря у границы с Йеменом.