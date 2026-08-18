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Brent подорожала до $91,2 за баррель

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно растут вечером во вторник, в центре внимания участников рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

К 18:04 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,33 (0,36%) до $91,2 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,55 (0,65%), до $85,05 за баррель.

Президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что Вашингтон не ведет и не планирует переговоров с Тегераном. Ранее глава Белого дома заявлял, что не будет продлевать срок действия меморандума о взаимопонимании с Ираном, который подошел к концу 17 августа, а также не исключал обострения американо-иранского конфликта.

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф предупредил, что Иран не откроет Ормузский пролив до тех пор, пока США не выполнят в полной мере условия теперь уже истекшего меморандума.

"Иран, вероятно, в состоянии полностью остановить поставки нефти через Ормузский пролив, если сочтет это целесообразным", - написал аналитик SEB Бьярн Шилдроп.

Движение судов через ключевую для поставок нефти водную артерию остается ограниченным. По данным Kpler, в понедельник Ормузский пролив прошли лишь шесть торговых судов - по три в каждом направлении. За предыдущие десять дней через него проходили в среднем по 11 судов в сутки.

Перебои в поставках по-прежнему представляют проблему для рынка, отметил Кайнат Ченвала из Kotak Neo. "Цены остаются заложниками данных о транзите судов", - добавил эксперт. По его мнению, в случае дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта стоимость Brent может подняться до $95-100 за баррель.

Атаки на суда в Ормузском проливе продолжаются. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об инциденте в этом районе. По информации UKMTO, некое судно было поражено неизвестным снарядом при выходе из пролива.

Brent Kpler WTI Дональд Трамп Иран США
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