Иран заявил, что не будет вести с США переговоры по существу, если угрозы в его адрес продолжатся

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Иран не будет вести переговоры с США о финальной сделке, если угрозы со стороны Вашингтона будут продолжаться, заявил глава МИД страны Аббас Аракчи.

"Пункт 13 меморандума о взаимопонимании ясен: переговоры об окончательном соглашении не начнутся, если угрозы будут продолжаться. Соблюдайте подписанные вами обязательства", - написал он во вторник в соцсети Х.

17 июня Иран и США дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, состоящий из 14 пунктов.

В пункте 13 документа указана очередность выполнения меморандума. В частности, в пункте предусматривается, что исполнение ряда договоренностей, закрепленных в документе, начнется незамедлительно: прекращение огня, снятие блокады, экспортные исключения, разморозка активов Ирана.

Все вопросы об иранской ядерной программе обсуждаются только после выполнения указанных положений и отложены на период основных переговоров.