Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Возвращение Эль-Ниньо, cчастье как вещество и причины марафонской стены у мужчин

Фото: Ahmed Mosaad/NurPhoto via Getty Images

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Художник Ян Брейгель Старший знал о том, что летучие мыши гигантские вечерницы (Nyctalus lasiopterus) охотятся на птиц, почти за 400 лет до того, как это поведение открыли зоологи. Это предположение ученые высказали, проанализировав его картину "Воздух", написанную в 1611 году. Интерес у специалистов вызвала летучая мышь в правом верхнем углу картины. Она очень похожа на гигантскую вечерницу, запечатлена в полете и несет в пасти мелкую воробьинообразную птицу. Вероятно, вечерница изображена на полотне вскоре после поимки добычи. Наблюдал ли Брейгель за охотой вечерниц на пернатых лично или получил сведения о ней каким-то иным способом, остается неясным. Художник жил и работал на территории современной Бельгии, где представители этого вида в XVII веке не водились. Однако до написания "Воздуха" Брейгель посетил Италию, которая входит в ареал гигантских вечерниц.

- Мужчины в два раза чаще женщин встречаются с марафонской стеной – резким и значительным снижением темпа бега во второй половине дистанции, вызванным истощением запасов гликогена (сложный углевод, который является резервом глюкозы в печени и мышцах ). Для проверки своей гипотезы исследователи проанализировали темповые стратегии у почти миллиона финишировавших на Берлинском марафоне в период с 1999 по 2025 год (дистанция марафона составляет 42 195 м). На долю мужчин приходилось 75,5% выборки. Мужчины показали среднее время финиша 4:02:22, в то время как женщины показали среднее время 4:28:36. В когорте мужчин с марафонской стеной столкнулись 17,63% участников, среди женщин этот показатель составил 9,66%. В категории финишировавших быстрее трех часов вероятность резкого замедления у мужчин была примерно в шесть раз выше, чем у женщин.

- Тем временем зоологи оценили скорость бега 258 видов пауков из 64 семейств. Самыми быстрыми из них оказались представители рода Heteropoda из Австралии. При весе около трех граммов они могут разгоняться до 3,59 метра в секунду. Исследование показало, что, как правило, чем крупнее паук, тем быстрее он бегает. Однако для самых крупных видов эта закономерность нарушается: в частности, самый тяжелый паук из выборки, 52-граммовый птицеед Lasiodora parahybana, развивает скорость лишь до 0,4 метра в секунду. Но скорость этих членистоногих положительно коррелирует и с длиной конечностей. При этом представители видов, активно преследующих добычу по земле, бегают особенно быстро (относительно собственного размера).

- Российская исследовательница проанализировала почти три тысячи электронных открыток и выяснила много интересного: например, счастье в бытовом сознании у людей старше 60 лет воспринимается как вещество (твердое, жидкое или газообразное) или как живое существо. Еще счастье ассоциируется со временем удачи и покоем в душе. Примечательно, что идея счастья как ценности преобладает в летний период. Такую возрастную группу исследовательница выбрала из-за того, что электронные открытки для ее представителей – ведущий способ общения и поддержания контакта в цифровом мире. Среди визуальных маркеров счастья выделяются изображение цветов, чашка кофе, улыбка, символ сердца и солнце.

- Всемирная метеорологическая организация сообщила, что в Тихом океане сформировалось Эль-Ниньо (в переводе с испанского "мальчик"). Это природное явление, которое связано с повышением температуры поверхностного слоя воды в отдельных районах экваториальной части Тихого океана из-за притока теплой воды с запада. Однако его влияние выходит далеко за пределы Тихого океана: повышается средняя глобальная температура, и это приводит к экстремальным погодным условиям по всему миру. Специалисты предполагают, что Эль-Ниньо будет сильным. Быстрое развитие феномена будет происходить с июля по сентябрь, а пик придется на ноябрь-февраль. Последний на данный момент Эль-Ниньо зафиксирован в 2023-2024 годах.

- Ученые создали полностью синтетическую клетку, способную при содействии извне к метаболизму, росту, репликации генома и размножению. У нее происходит репликация ДНК и синтез белка, но нет своих рибосом и метаболических ферментов.

- Палеобиологи проанализировали фрагменты белков, которые сохранились в зубной эмали как минимум 20 ископаемых людей из пещерной системы Райзинг Стар, расположенной недалеко от Йоханнесбурга в ЮАР. Видимо, все отобранные индивиды были девочками или женщинами. В зубной эмали хорошо сохраняются белки под названием амелогенин, одна из форм которого кодируется на X-хромосоме, а другая – на Y-хромосоме, поэтому обычно ученые с высокой точностью могут установить, принадлежали ли найденные останки мужчине или женщине. Исследователи также отметили тот факт, что в пещеры, где нашли останки этих гоминин, очень сложно пробраться: в некоторые камеры могут проползти только миниатюрные девушки или мужчины.

- На индонезийском острове Флорес в пещере Лианг-Буа в 2003 году исследователи обнаружили кости древних и весьма странных людей, которые жили там еще до прихода сапиенсов. Рост индивидов во взрослом возрасте, по-видимому, едва превышал один метр, и они получили название Homo floresiensis, то есть человек флоресский. Ученые высказывали аргументы в пользу идеи, что даже с объемом мозга в 400 куб. см незадолго до вымирания этот вид мог владеть огнем, а также охотился на местных карликовых родственников слонов, которые тоже уже давно вымерли. На основе последних экспериментов ученые пришли к выводу, что флоресские хоббиты похоже были не так развиты, как предполагалось. Новая работа показала, что эти карликовые люди с маленьким мозгом не пользовались огнем. Более того, они не охотились на карликовых слонов, а поедали остатки падали, оставшейся после варанов.

- В июле любителей астрономии ждут короткие, но насыщенные ночи. Как не пропустить все самое важное и красивое, рассказывает член Иркутского астрономического сообщества Евгения Скареднева в традиционном астропрогнозе на N+1.