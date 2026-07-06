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Главу партии "Процветающая Армения" Царукяна задержали и доставят в суд

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Глава оппозиционной партии "Процветающая Армения", бизнесмен Гагик Царукян задержан и доставлен в Следственный комитет, заявил его адвокат Ерем Саргсян.

"Гагик Царукян переправлен в Следственный комитет, сегодня его доставят в суд, где решится вопрос ареста", - сказал Саргсян журналистам.

Служба нацбезопасности Армении с утра в понедельник провела обыски в доме и на предприятиях Царукяна по 70 адресам. Обыски продлились около 12 часов, все предприятия принадлежащего Царукяну концерна "Мульти груп" закрыты и опломбированы.

Ранее Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело против Царукяна, выезд из страны ему запрещен.

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что Царукян обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Премьер Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что Царукян, а также другие лидеры оппозиционных сил "должны сидеть в тюрьме", обвинял их в раздаче "предвыборных взяток". Власти Армении также инициировали процесс национализации крупнейшего в стране завода по производству цемента, который принадлежит Царукяну.

4 июля Конституционный суд Армении оставил неизменным решение ЦИК по результатам выборов парламент, состоявшимся 7 июня.

Согласно опубликованным 14 июня окончательным результатам выборов, партия Пашиняна "Гражданский договор" набрала более 49,7% голосов. Этот результат позволит партии единолично сформировать новое правительство. Партия "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна набрала около 23,3% голосов, блок "Армения" экс-президента Армении Роберта Кочаряна - более 9,9%. Партия Царукяна в парламент не прошла.

Армения
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