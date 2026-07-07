Немецкая TKMS обошла Hanwha Ocean в тендере на поставку подлодок для Канады

Модели подводных лодок серии HDW Class 212A на верфи Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) Фото: Christian Charisius/picture alliance via Getty Images

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Правительство Канады определило немецкую компанию ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) предпочтительным поставщиком для строительства до 12 подводных лодок, сообщает Associated Press.

По словам премьер-министра Марка Карни, проект станет крупнейшей военной закупкой в истории страны. Он отметил, что платформа TKMS подходит для эксплуатации в арктических условиях и соответствует требованиям НАТО. "Подводная лодка хорошо себя зарекомендовала", - заявил он, добавив, что TKMS поставляет субмарины более чем одной трети членов альянса.

Премьер сообщил, что с TKMS начнутся переговоры о заключении окончательного контракта. Стоимость проекта он не раскрыл, отметив лишь, что речь идёт о "десятках миллиардов долларов" инвестиций. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал решение Канады "сильным сигналом" для трансатлантического партнёрства.

Немецкая компания обошла южнокорейскую Hanwha Ocean. В TKMS заявили, что их дизель-электрические субмарины усилят совместимость вооружённых сил, поскольку аналогичные модели уже эксплуатируются рядом союзников по НАТО.

Канада ранее объявила о намерении резко увеличить оборонные расходы после многолетнего отставания от целевых показателей альянса. Карни подтвердил план довести расходы до 5% ВВП к 2035 году. По его словам, бюджет уже предусматривает рост оборонных затрат до 4% ВВП к 2030 году - раньше сроков, ожидаемых НАТО.

Новый флот заменит четыре подлодки класса "Виктория", приобретённые Канадой у Великобритании в конце 1990-х годов. Американские компании участия в тендере не принимали, поскольку США строят только атомные субмарины, тогда как Канада закупает дизель-электрические суда.