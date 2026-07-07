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Вашингтон призвал Пекин к переговорам по контролю над вооружениями после пуска ракеты

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В США следили за произведенным КНР испытательным пуском стратегической ракеты подводного базирования и призывают Пекин к содержательным дискуссиям по контролю над вооружениями, завили в американском Госдепартаменте.

"Мы продолжаем призывать Китай принять участие в содержательных дискуссиях по контролю над вооружениями и взять на себе обязательства регулярно уведомлять обо всех запусках межконтинентальных баллистических ракет и космических пусках в соответствии с обязательствами, взятыми на себя всеми остальными членами "ядерной пятерки"", - подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства США.

В госдепе заверили, что Вашингтон остается "верен своим оборонным обязательствам перед союзниками и партнерами".

Накануне в Минобороны КНР сообщили, что ВМС Народно-освободительной армии Китая в рамках плановых учений провели успешный испытательный пуск с подлодки стратегической ракеты с имитационной боеголовкой в акватории Тихого океана.

Комментируя пуск, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Китай имеет суверенное право на испытательные пуски стратегических ракет.

"Мы считаем, что это суверенное право Китая испытывать свои ракеты, заниматься военным строительством. Китай не угрожает никакому государству в регионе, не угрожает никому в мире. Китай является нашим большим союзником и партнером", - сказал Песков в понедельник журналистам.

Вашингтон Китай Пекин Госдепартамент
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Вашингтон призвал Пекин к переговорам по контролю над вооружениями после пуска ракеты

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