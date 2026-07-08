НАТО хочет создать цифровую систему наблюдения за восточной границей альянса

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - НАТО планирует создать единую цифровую систему наблюдения за восточными границами альянса от Финляндии до Румынии, говорится в документе Eastern Flank Deterrence Initiative ("Инициатива сдерживания восточного фланга"), который цитирует издание Bild.

"Цель проекта - в реальном времени отслеживать передвижения российских войск и заранее предотвращать возможное нападение", - сообщает издание.

Для этого НАТО намерено использовать спутники, дроны, наземные датчики и роботов, полученные данные будет анализировать ИИ и передавать их всем странам альянса одновременно.

"В документах эта схема называется Kill Web: командиры смогут видеть общую картину и выбирать, чем быстрее всего остановить угрозу - дроном, артиллерией, ракетной системой, средствами РЭБ или кибератакой", - пишет Bild.

"В НАТО подчеркивают, что новая система не заменит танки, авиацию, артиллерию и солдат, но она должна дать командирам больше времени и сохранить боеспособность войск. По плану, на восточном фланге появится зона, где в случае атаки первыми будут действовать беспилотники, наземные роботы и другие автономные системы, а уже затем - обычные подразделения", - говорится в сообщении.