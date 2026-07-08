Поиск

НАТО хочет создать цифровую систему наблюдения за восточной границей альянса

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - НАТО планирует создать единую цифровую систему наблюдения за восточными границами альянса от Финляндии до Румынии, говорится в документе Eastern Flank Deterrence Initiative ("Инициатива сдерживания восточного фланга"), который цитирует издание Bild.

"Цель проекта - в реальном времени отслеживать передвижения российских войск и заранее предотвращать возможное нападение", - сообщает издание.

Для этого НАТО намерено использовать спутники, дроны, наземные датчики и роботов, полученные данные будет анализировать ИИ и передавать их всем странам альянса одновременно.

"В документах эта схема называется Kill Web: командиры смогут видеть общую картину и выбирать, чем быстрее всего остановить угрозу - дроном, артиллерией, ракетной системой, средствами РЭБ или кибератакой", - пишет Bild.

"В НАТО подчеркивают, что новая система не заменит танки, авиацию, артиллерию и солдат, но она должна дать командирам больше времени и сохранить боеспособность войск. По плану, на восточном фланге появится зона, где в случае атаки первыми будут действовать беспилотники, наземные роботы и другие автономные системы, а уже затем - обычные подразделения", - говорится в сообщении.

НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле готовы к контрмерам против стран, которые согласятся размещать у себя ядерное оружие

В НАТО обсуждают возможность отказа от саммита в 2027 году из-за нападок Трампа

Brent подорожала на 5,62%, выше $78 за баррель на словах Трампа об окончании перемирия

NYP сообщила об отходе Киева от поддержанного Трампом плана урегулирования с РФ

 NYP сообщила об отходе Киева от поддержанного Трампом плана урегулирования с РФ

Трамп больше не хочет вести дела с Ираном и выполнять договоренности

 Трамп больше не хочет вести дела с Ираном и выполнять договоренности

Украина атаковала инфраструктуру поставок газа в Турцию

США нанесли два удара по иранской провинции Бушер

В Ираке церемонии в память аятоллы Хаменеи проходят в Эн-Наджафе и Кербеле

 В Ираке церемонии в память аятоллы Хаменеи проходят в Эн-Наджафе и Кербеле

Венгрия и Болгария продолжат помогать Украине, но не оружием

В МИД Ирана назвали неэффективным меморандум с США на фоне новых ударов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10393 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2963 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 445 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов