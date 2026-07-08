Венгрия и Болгария продолжат помогать Украине, но не оружием

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Главы правительств Венгрии и Болгарии Петер Мадьяр и Румен Радев на саммите НАТО в Анкаре заявили, что их страны продолжат поддерживать Украину по мере сил, однако, не будут поставлять Киеву вооружение, передает EFE.

"Как я уже неоднократно говорил, мы поставляем на Украину гуманитарную помощь, но Венгрия не направит туда ни оружие, ни солдат", - сказал Мадьяр.

Радев напомнил, что у Болгарии уже нет возможности поставлять вооружение, в частности, артиллерийские снаряды, как это было в прошлом, однако он заявил, что на объектах в Болгарии возможен ремонт поврежденной украинской техники.

"Нам уже нечем снабжать Украину, но мы можем оказать военно-техническое содействие. Мы можем принимать для ремонта военную технику", - сказал Радев.