Поиск

В МИД Ирана назвали неэффективным меморандум с США на фоне новых ударов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Атаки Вашингтона по Ирану, а также аннулирование разрешения на продажу иранской нефти делают меморандум о взаимопонимании с США неэффективным, заявил МИД Ирана.

"Повторяющиеся незаконные атаки против Ирана, наряду с решением министерства финансов США об аннулировании разрешения на продажу иранской нефти, которое было принято прошлой ночью ... нарушение иранских договоренностей в Ормузском проливе, а также продолжающиеся военные нападения и террористические действия сионистского режима против Ливана, сделали значимые и основные положения меморандума о прекращении войны неработающими", - говорится в заявлении МИД Ирана, распространенном в среду.

В документе отмечается, что действия США также нарушили Устав ООН.

"Ответственность за опасные последствия этой эскалации напряженности лежит на нарушающем обязательства правительстве США", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, в иранском МИД призвали все государства, но "в особенности соседние страны", расположенные на южном берегу Персидского залива, "не допускать использования их территории и объектов сторонами-агрессорами для совершения действий против Исламской Республики Иран".

"Любое сотрудничество в совершении акта агрессии против Ирана рассматривается как соучастие и причастность к преступлению", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что вооруженные силы Ирана, "как неоднократно демонстрировалось, не колеблясь будут защищать территориальную целостность, государственный суверенитет и национальную безопасность Ирана в случае военной агрессии со стороны США, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, и будут поражать источник и исходную точку агрессии".

Хроника 28 февраля – 08 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Ираке церемонии в память аятоллы Хаменеи проходят в Эн-Наджафе и Кербеле

 В Ираке церемонии в память аятоллы Хаменеи проходят в Эн-Наджафе и Кербеле

Венгрия и Болгария продолжат помогать Украине, но не оружием

В МИД Ирана назвали неэффективным меморандум с США на фоне новых ударов

"Аль-Джазира" назвала последние удары США по Ирану самыми масштабными за время перемирия

 "Аль-Джазира" назвала последние удары США по Ирану самыми масштабными за время перемирия

Brent подорожала до $76,29 за баррель

Иран заявил об ударах по 85 военным объектам США в Бахрейне и Кувейте

Что случилось этой ночью: среда, 8 июля

Армия Кувейта сообщает об отражении воздушной атаки

Спикер парламента Ирана заявил, что действия США ни к чему не приведут

 Спикер парламента Ирана заявил, что действия США ни к чему не приведут

В Бахрейне звучат сирены воздушной тревоги
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2961 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10389 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 445 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов