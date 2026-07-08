В МИД Ирана назвали неэффективным меморандум с США на фоне новых ударов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Атаки Вашингтона по Ирану, а также аннулирование разрешения на продажу иранской нефти делают меморандум о взаимопонимании с США неэффективным, заявил МИД Ирана.

"Повторяющиеся незаконные атаки против Ирана, наряду с решением министерства финансов США об аннулировании разрешения на продажу иранской нефти, которое было принято прошлой ночью ... нарушение иранских договоренностей в Ормузском проливе, а также продолжающиеся военные нападения и террористические действия сионистского режима против Ливана, сделали значимые и основные положения меморандума о прекращении войны неработающими", - говорится в заявлении МИД Ирана, распространенном в среду.

В документе отмечается, что действия США также нарушили Устав ООН.

"Ответственность за опасные последствия этой эскалации напряженности лежит на нарушающем обязательства правительстве США", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, в иранском МИД призвали все государства, но "в особенности соседние страны", расположенные на южном берегу Персидского залива, "не допускать использования их территории и объектов сторонами-агрессорами для совершения действий против Исламской Республики Иран".

"Любое сотрудничество в совершении акта агрессии против Ирана рассматривается как соучастие и причастность к преступлению", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что вооруженные силы Ирана, "как неоднократно демонстрировалось, не колеблясь будут защищать территориальную целостность, государственный суверенитет и национальную безопасность Ирана в случае военной агрессии со стороны США, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, и будут поражать источник и исходную точку агрессии".