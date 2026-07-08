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Товарооборот Белоруссии и Узбекистана приблизился к $1 млрд

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Товарооборот Белоруссии и Узбекистана подошел к отметке в $1 млрд., заявил вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев на III Форуме регионов Белоруссии и Узбекистана в Минске.

"По итогам прошлого года взаимный товарооборот увеличился на 25% и уже приблизился к отметке в $1 млрд", - сказал во время своего выступления Ходжаев, которого цитирует пресс-служба белорусского правительства.

Он отметил, что сотни совместных предприятий успешно работают в Белоруссии и Узбекистане.

"Успешно работают сотни совместных предприятий, реализуются проекты в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, электротехнике, текстильной отрасли и других сферах", - подчеркнул Ходжаев.

Проводимый в столице Белоруссии форум двух стран он назвал одной из самых эффективных площадок экономического сотрудничества, где рождаются новые проекты, устанавливаются прямые связи между регионами, а достигнутые договоренности превращаются в реальные инвестиции и совместные производства.

Вице-премьер подчеркнул, что Белоруссия была и остается одним из ключевых стратегических партнеров Узбекистана.

"Благодаря доверительным отношениям между лидерами стран сотрудничество развивается динамично и приобретает все более практический характер", - заявил он.

Узбекистан Белоруссия
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