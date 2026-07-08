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Apple проиграла судебный спор с ЕК о применении особых требований в рамках DMA

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Европейский суд общей юрисдикции отклонил иск Apple Inc., пытавшейся оспорить решение Еврокомиссии о признании ее компанией-"гейткипером" (gatekeeper) в соответствии с Законом о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA).

Такой статус может быть присвоен крупным цифровым компаниям, предоставляющим платформенные сервисы, если они соответствуют ряду критериев, связанных, в частности, с их масштабом и влиянием на рынок.

Европейский регулятор присвоил Apple статус "гейткипера" в сентябре 2023 года в связи с важной ролью ее магазина приложений App Store и операционной системы iOS. "Гейткиперы" являются посредниками между компаниями, желающими предлагать свои услуги в интернете, и конечными пользователями, поэтому на них распространяются специальные обязательства, направленные на обеспечение добросовестной конкуренции.

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"Суд отклоняет все иски, поданные Apple, и подтверждает правомерность присвоения компании статуса "гейткипера" в контексте App Store и iOS", - говорится в заявлении, опубликованном судом в среду.

DMA, вступивший в силу в ноябре 2022 года, требует от компаний с таким статусом выполнения ряда правил. В Apple считают, что эти требования создают риски для конфиденциальности и безопасности пользователей.

У компании остается возможность обжаловать вынесенное в среду решение в высшей судебной инстанции ЕС - Европейском суде.

Акции Apple теряют в цене 0,4% в ходе предварительных торгов в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 14,3%.

Apple ЕК
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