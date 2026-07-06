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Трамп считает, что и Россия, и Украина хотели бы завершить конфликт

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что и Россия, и Украина хотят закончить конфликт как можно скорее, и он верит, что его завершение может быть ближе, чем многие полагают.

"Президент Путин хочет, чтобы это закончилось, вот что я вам могу сказать. У нас с ним был хороший разговор. А президент Зеленский хочет, чтобы это закончилось прямо сейчас", - заявил он журналистам в Белом доме в понедельник.

При этом Трамп заявил, что вопрос украинского конфликта страны НАТО обсудят на саммите альянса в Анкаре на этой неделе.

"Мы поедем на саммит НАТО, мы будем это обсуждать и, я думаю, что этот конфликт можно будет завершить", - сказал он.

Президент США выразил мнение, что стороны подходят к завершению конфликта "гораздо ближе, чем люди осознают".

Дональд Трамп США
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