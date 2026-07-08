Суд во Франции может вынести решение по жалобе Ле Пен не позднее начала апреля 2027 года

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Французский Кассационный суд объявил в среду, что может вынести решение по кассационной жалобе главы парламентской фракции правой националистической партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен "не позднее начала апреля 2027 года".

"Этот график может измениться в зависимости от процессуальных факторов", - цитирует газета Le Figaro коммюнике высшей судебной инстанции.

При этом издание отмечает, что первый тур президентских выборов назначен на 18 апреля 2027 года.

Ранее в среду председатель парижского Апелляционного суда Мари-Сюзанн Ле Кео подтвердила, что Ле Пен начнет свою избирательную кампанию по президентским выборам 2027 года без электронного браслета в связи с подачей кассационной жалобы.

Сама Ле Пен объяснила накануне, что планирует обратиться в Кассационный суд по вынесенному во вторник приговору Апелляционного суда, который принял решение по делу о хищении средств в Европарламенте. Согласно этому решению, Ле Пен была приговорена к трем годам тюрьмы, два из которых условно. Один год тюрьмы может быть заменен на ношение электронного браслета.

Вместе с тем Ле Пен юридически может быть допущена к президентским выборам как кандидат от "Национального объединения", так как назначенный судом первой инстанции срок запрета для нее на занятие государственных должностей был сокращен Апелляционным судом с пяти лет до 45 месяцев, из которых 30 - условно. 15 месяцев уже прошло после суда первой инстанции.