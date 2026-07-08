Суд разрешил Ле Пен начать избирательную кампанию без электронного браслета

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Председатель парижского Апелляционного суда Мари-Сюзанн Ле Кео подтвердила, что лидер парламентской фракции правой националистической партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен начнет свою избирательную кампанию по президентским выборам 2027 года без электронного браслета.

"Пока идет апелляция в Кассационный суд, я не буду приводить в исполнение решение Апелляционного суда. Поэтому Марин Ле Пен начнет свою кампанию без электронного браслета, - заявила Ле Кео телеканалу TF1. - Если решение Кассационного суда будет вынесено до президентских выборов, от нее, однако, могут потребовать носить электронный браслет до конца кампании".

Однако сейчас, по словам Ле Кео, "Марин Ле Пен снова считается невиновной, как и любой осужденный".

Если решение Кассационного суда будет вынесено после потенциального избрания Ле Пен в президенты, оно будет приведено в исполнение только после окончания срока ее полномочий, поскольку президентский иммунитет защищает от ношения электронного браслета.

Ле Пен 7 июля объявила о своем участии в предвыборной президентской кампании. "Я кандидат в президенты. Я не передумаю", - сказала она после того, как Апелляционный суд смягчил ей наказание и вернул право участвовать в выборах. Ле Пен была приговорена к трем годам тюрьмы, два из которых назначены условно. Один год тюрьмы может быть заменен на ношение электронного браслета. При этом Ле Пен юридически может быть допущена к президентским выборам как кандидат от "Национального объединения", так как назначенный судом первой инстанции срок запрета для нее на занятие государственных должностей был сокращен Апелляционным судом с пяти лет до 45 месяцев, из которых 30 - условно. 15 месяцев уже прошло после суда первой инстанции.

Решение этой инстанции Ле Пен обжалует в Кассационном суде.

Политик уже 8 июля в рамках избирательной кампании вместе с председателем "Национального объединения" Жорданом Барделлой посетит в департаменте Сарта город Ла Флеш с населением около 15 тысяч жителей, где их партия одержала победу на последних муниципальных выборах, сообщил телеканал BFMTV.

31 марта 2025 года суд Парижа (Le Tribunal de Paris) признал Марин Ле Пен и еще восемь евродепутатов виновными в нецелевом расходовании средств Европарламента: деньги, которые им выделяли на оплату труда их помощников в Европарламенте они годами выплачивали помощникам, работавшим во Франции в интересах партии Ле Пен. Суд запретил им в течение пяти лет выдвигаться на выборы и состоять на госслужбе. 12 помощников также признаны виновными, их и евродепутатов судили вместе.