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Лидеры США и Турции обсудили сотрудничество в оборонной промышленности

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил по итогам саммита НАТО в Анкаре, что обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом сотрудничество в сфере оборонной промышленности, сообщает в среду агентство "Анадолу".

"Эрдоган сказал, что обсудил с Трампом вопросы взаимодействия в оборонной промышленности, вклю

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чая судостроение", - говорится в сообщении.

По словам турецкого лидера, Трамп позитивно относится к перспективе возобновления поставок Анкаре истребителей F-35.

"Когда истребители будут переданы Турции, мир скажет, что Америка сдержала свое слово", - цитирует Эрдогана агентство.

Президент Турции также сообщил, что обсудил с американским коллегой поставки двигателей для турецких истребителей KAAN. "Надеюсь, что в этом вопросе не возникнет проблем", - подчеркнул Эрдоган.

Кроме того, он заявил, что достиг с Трампом соглашения о снятии с Турции американских санкций. Срок имплементации не уточняется.

Накануне о планах снять с Турции санкции объявлял сам Трамп, объясняя это тем, что он "не хочет санкций против друзей".

Вашингтон ввел санкции и исключил Турцию из программы истребителей F-35 в ответ на приобретение ею в 2019 году российской системы противоракетной обороны С-400. Конгресс США также принял закон, запрещающий любые продажи F-35 Турции до тех пор, пока Анкара будет владеть системами С-400.

США Турция НАТО
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