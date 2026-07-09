Казахстан опроверг сообщения об использовании своей территории для запуска дронов по РФ

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Казахстана опровергло распространяемые в отдельных средствах массовой информации утверждения о возможном использовании территории республики для запуска беспилотных летательных аппаратов, примененных при атаке на объекты в России.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан ответственно заявляет о том, что указанные утверждения не соответствуют действительности и не подтверждаются никакими данными или фактами", - говорится в комментарии пресс-службы МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве назвали подобные публикации "необоснованными инсинуациями, направленными на искажение традиционно дружественного характера казахстанско-российских отношений, которые успешно развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества".

МИД также подчеркнул, что Казахстан последовательно проводит миролюбивую, сбалансированную и ответственную внешнюю политику, основанную на принципах добрососедства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела государств. Казахстан неукоснительно соблюдает международное право и международные договорные обязательства, касающиеся обеспечения международной и региональной безопасности.

"Подчеркиваем, что Республика Казахстан исходит из того, что ее территория, воздушное пространство и инфраструктура не могут использоваться для осуществления действий, направленных против других государств. В этой связи призываем представителей СМИ и иных лиц руководствоваться исключительно проверенными фактами и воздерживаться от распространения недостоверной информации", - отмечается в комментарии.