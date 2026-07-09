Поиск

Казахстан опроверг сообщения об использовании своей территории для запуска дронов по РФ

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Казахстана опровергло распространяемые в отдельных средствах массовой информации утверждения о возможном использовании территории республики для запуска беспилотных летательных аппаратов, примененных при атаке на объекты в России.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан ответственно заявляет о том, что указанные утверждения не соответствуют действительности и не подтверждаются никакими данными или фактами", - говорится в комментарии пресс-службы МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве назвали подобные публикации "необоснованными инсинуациями, направленными на искажение традиционно дружественного характера казахстанско-российских отношений, которые успешно развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества".

МИД также подчеркнул, что Казахстан последовательно проводит миролюбивую, сбалансированную и ответственную внешнюю политику, основанную на принципах добрососедства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела государств. Казахстан неукоснительно соблюдает международное право и международные договорные обязательства, касающиеся обеспечения международной и региональной безопасности.

"Подчеркиваем, что Республика Казахстан исходит из того, что ее территория, воздушное пространство и инфраструктура не могут использоваться для осуществления действий, направленных против других государств. В этой связи призываем представителей СМИ и иных лиц руководствоваться исключительно проверенными фактами и воздерживаться от распространения недостоверной информации", - отмечается в комментарии.

Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США сообщили об ударах по 90 целям для защиты судоходства в Ормузе

 США сообщили об ударах по 90 целям для защиты судоходства в Ормузе

Казахстан опроверг сообщения об использовании своей территории для запуска дронов по РФ

США нанесли ракетный удар по северо-востоку Ирана

Галибаф заявил, что Ормузский пролив будет открыт только на условиях Ирана

 Галибаф заявил, что Ормузский пролив будет открыт только на условиях Ирана

Иран ответил ударами по военным объектам США в Бахрейне и Кувейте

Иран обещает мощный ответ на удары США

Трамп заявил, что Иран попросил США о сделке после новых ударов

 Трамп заявил, что Иран попросил США о сделке после новых ударов

Взрывы раздаются на юге и юго-востоке Ирана

Трамп пригрозил Ирану новыми ударами в случае обстрелов судов в Ормузском проливе

США нанесли удары по городу Бушер, АЭС не пострадала

 США нанесли удары по городу Бушер, АЭС не пострадала
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2983 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10404 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 445 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов