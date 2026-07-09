Поиск

США нанесли ракетный удар по северо-востоку Ирана

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о том, что США ударили крылатыми ракетами по северо-востоку страны, передает агентство Tasnim.

Согласно сообщению, ударам подвергся железнодорожный мост в городе Аккала в провинции Голестан недалеко от границы с Туркменистаном.

Как отмечает телеканал CNN, после заключения соглашения о прекращении огня США в основном сосредоточили свои атаки на военной инфраструктуре на юге Ирана, недалеко от Ормузского пролива, но этот предполагаемый удар был нанесен примерно в 1,5 тыс. км от него.

Выступая в среду на саммите НАТО в Турции, президент США Дональд Трамп вновь пригрозил нанести удары по критически важной гражданской инфраструктуре Ирана, предположив, что Соединенные Штаты могут атаковать электростанции и опреснительные установки. "Я не хочу этого делать, но если придется, мы их уничтожим", - заявил он.

Хроника 28 февраля – 09 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран КСИР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США сообщили об ударах по 90 целям для защиты судоходства в Ормузе

 США сообщили об ударах по 90 целям для защиты судоходства в Ормузе

Казахстан опроверг сообщения об использовании своей территории для запуска дронов по РФ

США нанесли ракетный удар по северо-востоку Ирана

Галибаф заявил, что Ормузский пролив будет открыт только на условиях Ирана

 Галибаф заявил, что Ормузский пролив будет открыт только на условиях Ирана

Иран ответил ударами по военным объектам США в Бахрейне и Кувейте

Иран обещает мощный ответ на удары США

Трамп заявил, что Иран попросил США о сделке после новых ударов

 Трамп заявил, что Иран попросил США о сделке после новых ударов

Взрывы раздаются на юге и юго-востоке Ирана

Трамп пригрозил Ирану новыми ударами в случае обстрелов судов в Ормузском проливе

США нанесли удары по городу Бушер, АЭС не пострадала

 США нанесли удары по городу Бушер, АЭС не пострадала
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2983 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10404 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 445 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов