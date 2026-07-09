США нанесли ракетный удар по северо-востоку Ирана

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о том, что США ударили крылатыми ракетами по северо-востоку страны, передает агентство Tasnim.

Согласно сообщению, ударам подвергся железнодорожный мост в городе Аккала в провинции Голестан недалеко от границы с Туркменистаном.

Как отмечает телеканал CNN, после заключения соглашения о прекращении огня США в основном сосредоточили свои атаки на военной инфраструктуре на юге Ирана, недалеко от Ормузского пролива, но этот предполагаемый удар был нанесен примерно в 1,5 тыс. км от него.

Выступая в среду на саммите НАТО в Турции, президент США Дональд Трамп вновь пригрозил нанести удары по критически важной гражданской инфраструктуре Ирана, предположив, что Соединенные Штаты могут атаковать электростанции и опреснительные установки. "Я не хочу этого делать, но если придется, мы их уничтожим", - заявил он.