Лидеры Катара и Пакистана обсудили урегулирование ирано-американского конфликта

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Катарский эмир Тамим бен Хамад Аль Тани и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в пятницу обсудили усилия обеих стран по решению конфликта между США и Ираном, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на канцелярию главы Катара.

Лидеры двух стран, по данным катарской стороны, подтвердили приверженность продолжению посреднических усилий для достижения устойчивого мира на Ближнем Востоке.

Как отмечает телеканал, участники разговора также выразили стремление к поддержанию безопасности судоходства и морских путей в ближневосточном регионе.

Катар и Пакистан выступают посредниками в диалоге между США и Ираном с начала конфликта. В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что готов продолжить переговоры с Тегераном. В то же время он вновь заявил, что считает перемирие между сторонами недействующим.