В Брюсселе продолжают обсуждать возможность запретить въезд в ЕС участникам СВО

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия, следуя своим правилам, не комментирует новые санкции, пока не принят очередной пакет, это касается и предложения о запрете на поездки в страны Евросоюза для участников российской СВО, заявила на брифинге пресс-секретарь ЕК Шивон Макгарри.

"Но этот вопрос, как и другие пункты (21-го - ИФ) санкционного пакета, включен в обсуждения, которые ведутся в Совете ЕС", - сказала она и выразила надежду, что скоро поступят более подробные новости.

Она напомнила, что "санкционный пакет должен быть утвержден единогласно, как это относится и ко всем санкционным пакетам".

Изначально с предложением запретить въезд в ЕС участникам спецоперации выступила Эстония в январе 2026 года. Таллин аргументировал это тем, что они представляют "серьезную угрозу для внутренней безопасности Европы".

В марте 2026 года группа стран ЕС, в том числе Германия, Польша, Швеция и страны Балтии, направила письмо руководству ЕС с призывом запретить въезд в Шенгенскую зону бывшим российским военным.

В июне 2026 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально предложила включить запрет на въезд в ЕС для лиц, служивших в Вооруженных силах России с начала СВО, в 21-й пакет санкций. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас уточняла, что планировалось создание поименных списков.