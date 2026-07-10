ЕК предварительно признала Meta нарушителем закона о цифровых услугах

Нарушением считается вызывающий привыкание дизайн соцсетей

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила, что "предварительно признала" компанию Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) виновной в нарушении европейского Закона о цифровых услугах.

Претензии предъявлены за "вызывающий привыкание дизайн Instagram и Facebook".

"Защита физического и психического здоровья европейцев должна быть приоритетом для платформ социальных сетей. Закон о цифровых услугах предоставляет четкую основу для привлечения платформ к ответственности за вызывающий привыкание дизайн и последствия их услуг. Мы полностью привержены обеспечению соблюдения нашего законодательства в Европе", - заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Хенна Вирккунен.

В коммюнике Еврокомиссии отмечается, что расследование сосредоточено на таких функциях, как "бесконечная прокрутка, автовоспроизведение, push-уведомления и высоко персонализированные системы рекомендаций этих платформ".

Расследование показало, что Meta не провела надлежащей оценки рисков, связанных с вызывающим привыкание дизайном, для физического и психического здоровья пользователей, включая несовершеннолетних и уязвимых взрослых. Например, Meta не учла некоторые особенности дизайна Instagram и Facebook, которые "подпитывают желание пользователя продолжать прокручивать ленту и переводят мозг в "режим автопилота", способствуя формированию нездоровых привычек и компульсивному использованию".

ЕК также указала на то, что Meta проигнорировала доступную информацию о времени, которое несовершеннолетние проводят в Instagram или Facebook ночью, и о том, как оптимизация различных форматов - таких как reels and stories - может привести к чрезмерному или компульсивному использованию сервисов.

Еврокомиссия считает, что родительский контроль Meta эффективен только в том случае, если родители и опекуны обладают достаточными техническими знаниями, а также прилагают усилия и время для достаточного понимания этих инструментов. Это подрывает эффективность таких мер в борьбе с присущими Instagram и Facebook рисками, вызывающими привыкание.

"Меры Meta по повышению осведомленности, такие как советы и ссылки на ресурсы по психическому здоровью, доступные через отдельную страницу "центра безопасности", по-видимому, недостаточно снижают риск, связанный с вызывающим привыкание дизайном Facebook и Instagram. На данном этапе расследования комиссия считает, что Meta должна внести изменения в дизайн как Instagram, так и Facebook. Например, путем отключения функций, вызывающих привыкание, таких как "автовоспроизведение" и "бесконечная прокрутка"; внедрения эффективных "перерывов на использование экрана" и адаптации системы рекомендаций, чтобы сделать ее менее ориентированной на взаимодействие с пользователем", - подчеркивается в коммюнике.

Впрочем, "эти предварительные выводы не предопределяют окончательный результат расследования".

Теперь у Meta есть возможность воспользоваться своим правом на защиту. Она может изучить документы в материалах расследования ЕК и ответить в письменной форме на ее предварительные выводы.