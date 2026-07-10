Ле Пен лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Франции

Марин Ле Пен Фото: Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Если бы президентские выборы состоялись в предстоящее воскресенье, 12 июля, кандидат от правой националистической партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен легко бы заняла первое место по итогам первого тура, сообщает BFMTV со ссылкой на результаты опроса.

Опрос был проведен независимым французским институтом маркетинговых и социологических исследований по заказу ряда СМИ Франции.

"Первый вывод этого опроса предельно ясен: после приговора по апелляции за растрату государственных средств в деле о помощниках депутатов Европарламента от "Национального фронта" и официального объявления о своем выдвижении Марин Ле Пен уверенно заняла бы первое место по итогам первого тура, набрав от 34% до 36% голосов", - сообщает телеканал в пятницу.

"Никакого негативного эффекта от ее осуждения не было. Напротив, ее заявление о выдвижении сыграло положительную роль. Событием стало именно выдвижение, а не приговор", - пояснил на страницах газеты Les Échos заместитель председателя OpinionWay Брюно Жанбар.

По данным исследования, на второе место вышел бы лидер правоцентристской партии "Горизонты", бывший премьер-министр Франции и мэр Гавра Эдуар Филипп.

Согласно опросу, на данный момент лишь несколько кандидатов всерьез претендуют на второе место в первом туре: Эдуар Филипп, лидер пропрезидентской партии "Возрождение" Габриэль Атталь и основатель крайне левой "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон.

Филипп набирает 22% голосов, если он будет единственным кандидатом от центра на старте первого тура, то есть при отсутствии другого бывшего главы правительства - Атталя. Если же оба участвуют в гонке, Филипп значительно опережает (18%) Атталя (7%). Однако если Атталь будет единственным представителем центра, он, по данным опроса, наберет 16% голосов и сможет выйти во второй тур, немного опередив Меланшона.

Меланшон набирает от 13% до 15%, что, по оценке организаторов опроса, не позволяет ему выйти во второй тур вне зависимости от того, один или несколько кандидатов от центра будут противостоять ему.

Как объявило в начале июля французское правительство, первый тур президентских выборов 2027 года во Франции пройдет в воскресенье 18 апреля, а второй тур назначен на воскресенье 2 мая. Выборы завершатся за 12 дней до окончания второго президентского мандата Эммануэля Макрона 14 мая.