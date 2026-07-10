Делегация Катара прибыла в Иран для обсуждения урегулирования кризиса с США

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Катарская делегация прибыла в Иран для консультаций в стремлении сыграть посредническую роль в деэскалации на Ближнем Востоке, сообщает Tasnim.

По данным агентства, "главная цель поездки - укрепить посредническую роль Катара" на фоне обострения между США и Ираном.

8 июля стало известно, что Центральное командование ВС США начало наносить удары по Ирану в ответ на недавние иранские обстрелы танкеров, в том числе катарского судна, в Ормузском проливе. В ответ иранские вооруженные силы атаковали объекты на территории Катара, Кувейта, Бахрейна, Иордании.