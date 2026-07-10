Трамп согласен на продолжение переговоров с Ираном, перемирие считает завершенным

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон, по просьбе Тегерана, возобновит переговоры с иранской стороной, однако перемирие завершено.

"Иран попросил нас продолжить "переговоры". Мы согласились, но США недвусмысленно предупредили их, что перемирие завершено", - написал он в Truth Social.

Ранее на этой неделе Трамп уже давал понять, что считает договоренности о прекращении огня де-факто недействующими.