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Трамп согласен на продолжение переговоров с Ираном, перемирие считает завершенным

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон, по просьбе Тегерана, возобновит переговоры с иранской стороной, однако перемирие завершено.

"Иран попросил нас продолжить "переговоры". Мы согласились, но США недвусмысленно предупредили их, что перемирие завершено", - написал он в Truth Social.

Ранее на этой неделе Трамп уже давал понять, что считает договоренности о прекращении огня де-факто недействующими.

Хроника 28 февраля – 10 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США
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