Спутниковые снимки указывают на ремонт ядерных объектов в Иране

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Иранские специалисты, возможно, работают над восстановлением ядерных объектов, пострадавших от американских ударов, сообщает CNN со ссылкой на спутниковые снимки.

Согласно этим данным, сразу на нескольких объектах в последние недели видны признаки, которые могут указывать на проведение ремонтных работ. В частности, на военном объекте в Парчине в июне и июле, вероятно, предпринимались попытки отремонтировать защитные сооружения, по которым пришлись удары американскими бетонобойными бомбами.

CNN подчеркивает, что согласно подписанному ранее этим летом с США меморандуму, Иран обязывался на время дальнейших переговоров с Вашингтоном приостановить любые ремонтные работы на объектах, которые имеют отношение к ядерной программе.