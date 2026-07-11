Трамп поручил Вэнсу, Уиткоффу, Кушнеру и Рубио продолжить переговоры с Ираном

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп распорядился о продолжении контактов с Ираном и отдал соответствующее распоряжение своим переговорщикам, сообщает CBS News со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

"Президент поручил своей команде - вице-президенту Джей Ди Вэнсу, своему зятю Джареду Кушнеру, спецпосланнику Стиву Уиткоффу и госсекретарю Марко Рубил - продолжать переговорный процесс", - говорится в сообщении телеканала.

В нем подчеркивается, что стороны могут возобновить контакты уже в субботу в Омане, однако не уточняется, кто именно примет в них участие.

Кроме того, CBS News сообщает, что, по данным его собеседников, иранские переговорщики в частном порядке признали, что недавние удары по судам в Ормузском проливе были ошибкой со стороны Тегерана. По их версии, удары наносились по распоряжению группы сторонников жесткой линии в отношении США.

Собеседники телеканала предупредили, что Вашингтон в случае дальнейших иранских ударов по судам готов наносить удары по Ирану, а также принимать дальнейшие экономические меры против этой страны.

Ранее иранские СМИ сообщили, что в субботу Оман планирует посетить глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Однако, согласно этим данным, он планирует встречаться не с американцами, а с оманскими официальными лицами.