Поиск

Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 4 тыс. человек

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Не менее 4 118 человек погибли во время недавних разрушительных землетрясений в Венесуэле, сообщает в ночь на субботу агентство ЭФЭ со ссылкой на власти страны.

Таким образом, за сутки число жертв выросло более чем на 200 человек.

Число получивших травмы в последние дни не меняется: речь идет о примерно 16,7 тыс. человек.

По оценкам властей, крова из-за подземных толчков лишились почти 18 тыс. жителей Венесуэлы.

Несколько мощных землетрясений произошли в Венесуэле 24 июня. Спасатели продолжают работу в наиболее пострадавших районах страны.

Землетрясение в Венесуэле

10
Сейсмособытие произошло в 28 км от Монтальбана, несколько крупных нефтеперерабатывающих предприятий находятся в этом районе.
Венесуэла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 4 тыс. человек

Трамп поручил Вэнсу, Уиткоффу, Кушнеру и Рубио продолжить переговоры с Ираном

США ввели дополнительные санкции против Ирана

Сенаторы согласовали с администрацией Трампа законопроект о санкциях против России

Что произошло за день: пятница, 10 июля

ЕК предварительно признала Meta нарушителем закона о цифровых услугах

Делегация Катара прибыла в Иран для обсуждения урегулирования кризиса с США

В Брюсселе продолжают обсуждать возможность запретить въезд в ЕС участникам СВО

Ле Пен лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Франции

 Ле Пен лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Франции
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3019 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10445 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 446 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов