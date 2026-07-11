Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 4 тыс. человек

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Не менее 4 118 человек погибли во время недавних разрушительных землетрясений в Венесуэле, сообщает в ночь на субботу агентство ЭФЭ со ссылкой на власти страны.

Таким образом, за сутки число жертв выросло более чем на 200 человек.

Число получивших травмы в последние дни не меняется: речь идет о примерно 16,7 тыс. человек.

По оценкам властей, крова из-за подземных толчков лишились почти 18 тыс. жителей Венесуэлы.

Несколько мощных землетрясений произошли в Венесуэле 24 июня. Спасатели продолжают работу в наиболее пострадавших районах страны.