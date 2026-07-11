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Пентагон планирует создать лазерное оружие для перехвата крылатых ракет и БПЛА

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Министерство войны США заключило контракты с компаниями nLIGHT Defense и Lockheed Martin Aculight на разработку мощной системы лазерного оружия, предназначенной для поражения крылатых ракет и беспилотников, следует из данных Пентагона.

Соглашения по программе Joint Laser Weapon Systems (JLWS), первоначальная стоимость которых составляет $86 млн, а общий лимит - $847 млн, направлены на разработку и производство системы лазерного оружия мощностью от 300 до 500 киловатт, которые будут использоваться армией и военно-морскими силами.

Контракты предусматривают налаживание производства высокоэффективного оружия направленной энергии на основе уже имеющихся наработок в сжатые сроки для развертывания на различных боевых платформах.

Это оружие должно стать тактической частью создаваемой США стратегической системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Компании Lockheed Martin и nLight были среди участников демонстрации оружия направленной энергии, проведенной 23 июня на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико для министра обороны Пита Хегсета и его заместителя по исследованиям и разработкам Эмиля Майкла.

Позже глава Пентагона заявил, что стал свидетелем того, как лазерное оружие "напрочь остановило приближающиеся беспилотники и крылатые ракеты".

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