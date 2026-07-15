Индексы США завершили торги ростом во вторник

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Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, внимание инвесторов было сосредоточено на данных об инфляции и старте нового сезона отчетностей в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в стране в июне увеличились на 3,5% в годовом выражении, сообщило во вторник министерство труда. Таким образом, инфляция резко замедлилась по сравнению с 4,2% месяцем ранее, когда показатель был максимальным с апреля 2023 года.

Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали более умеренного ослабления инфляции - до 3,8%.

В помесячном сравнении цены снизились на 0,4% - впервые с мая 2020 года.

Эти данные снижают вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в этом году.

Рыночная стоимость JPMorgan Chase & Co. по итогам торгов выросла на 2,5%, Bank of America Corp. - на 1,9%, Goldman Sachs Group - на 9%, Citigroup Inc. и Wells Fargo - сократилась на 5,3% и 2,7% соответственно. Все эти банки опубликовали во вторник сильные квартальные отчеты.

Цена бумаг IBM рухнула на рекордные для нее 25,2%. В письме инвесторам главный исполнительный директор компании Арвинд Кришна сообщил, что ее выручка в апреле-июне, по предварительным подсчетам, составила $17,2 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали $17,9 млрд, по данным Bloomberg.

Кришна признал неудовлетворительность результатов и указал на смещение приоритетов инвестпрограмм клиентов в сторону серверов и чипов памяти. "Мы не адаптировались и не среагировали достаточно быстро, и ряд крупных сделок не закрылись в ожидавшиеся сроки, что и стало главной причиной слабых результатов, - написал он. - Это не оправдания - это реальность".

Капитализация Oracle Corp. уменьшилась на 2,7%, Microsoft Corp. - на 1,6%, Apple Inc. - на 0,8%, CoreWeave - на 4,1%. Nvidia Corp. нарастила ее на 4,1%, Tesla - на 0,4%, Advanced Micro Devices - на 2,6%, Micron - на 4,9%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,7%, Alphabet Inc. - на 2%, SK Hynix - на 27,3%, SpaceX - на 2,2%, Amazon.com Inc. - на 0,1%, Broadcom - на 1,3%, CrowdStrike - на 12,1%, Dell Technologies - на 7,1%, Palo Alto Networks - на 6,8%.

Акции Biogen подешевели на 8,2% после неудачных результатов испытаний ее препарата от болезни Альцгеймера.

Dow Jones Industrial Average вырос на 0,02% - до 52508,27 пункта.

Значение Standard & Poor 's 500 увеличилось на 0,38% - до 7543,59 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,90% и закрылся на отметке 26107,01 пункта.