Иран заявил о поражении логистического центра США в Кувейте

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нанес удары по американскому логистическому центру в Кувейте, передает государственный телеканал IRIB.

По утверждению КСИР, центр, который он называет "главной логистической и вспомогательной базой американских военных в Западной Азии", расположенный в районе порта Мина Абдулла, был "подожжен и уничтожен" в ответ на новые американские атаки на Иран.

Ранее телеканал "Аль-Джазира", ссылаясь на американских чиновников, сообщил, что вооруженные силы США оказали Кувейту поддержку в защите от непрерывных атак Ирана в ночь на среду.

По их данным, военные США задействовали зенитные ракетные комплексы Patriot для перехвата иранских воздушных целей.

Как сообщило Минобороны Кувейта, четверо военнослужащих кувейтских вооруженных сил получили ранения в результате иранской атаки на корабль кувейтских ВМС. Кроме того, иранские атаки привели к возникновению пожаров на ряде объектов в стране.