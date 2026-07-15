Средства ПВО Иордании перехватили несколько иранских баллистических ракет

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны Иордании в среду сбили три баллистические ракеты, запущенные Ираном, сообщает государственное агентство Petra со ссылкой на военного представителя.

Обломки ракет упали в нескольких местах на территории королевства, для их сбора были задействованы инженерные войска.

Иорданские военные заявили, что продолжают следить за развитием событий на самом высоком уровне готовности.

Ранее иранская армия заявила, что нанесла удары с применением беспилотников по объектам на используемой США авиабазе Муваффак Салти в Иордании.

Как указали иранские военные, эти удары "будут продолжаться до окончательной победы", а за любой американской атакой последует ответ.

Агентство IRNA сообщило, что удары, в частности, пришлись по стоянкам американских истребителей и беспилотников, ангарам с военной техникой, которые принадлежали армии США, а также по жилому зданию.