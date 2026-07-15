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Ynet назвал конструктивными переговоры Израиля и Ливана в Риме

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Переговоры Израиля и Ливана в Риме прошли плодотворно, сообщил израильскому новостному порталу Ynet информированный источник.

"Встреча завершилась достижением соглашения о создании двух "пилотных зон". Одна из них находится под контролем Израиля, а вторая - поблизости, но также на юге Ливана. Встреча военных делегаций двух стран для последующих обсуждений состоится позднее. Дата и место проведения переговоров пока не известны", - сообщил "Аль-Джазире" ливанский источник.

Стороны договорились дополнительно согласовать детали, чтобы обозначить так называемые пилотные зоны - территории, которые Израиль вернет под контроль армии Ливана. Ожидается, что поставленные цели будут достигнуты в ближайшее время.

Израиль и Ливан подписали 26 июня в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США. Документ направлен на приостановку боевых действий. В нем отмечается, что израильские военные покинут созданную ими зону безопасности на юге Ливана после разоружения движения "Хезболлы". В Бейруте в свою очередь желают, чтобы отвод израильских войск начался поскорее, и чтобы наличествовал четкий график ухода израильских военных из других районов Ливана.

Хроника 28 февраля – 15 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Рим Ливан Израиль
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