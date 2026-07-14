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Трамп призвал Нетаньяху вывести войска из Сирии и Ливана

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в недавнем разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что израильским войскам пора уйти из Сирии и Ливана, сообщает во вторник Axios со ссылкой на источники.

"Американские и израильские чиновники сказали, что в четверг Трамп сказал Нетаньяху по телефону о необходимости для Израиля начать вывод войск из Сирии. Трамп призвал поступить так же и в отношении Ливана", - сообщает портал.

Так, по словам одного из американских официальных лиц, Трамп сказал Нетаньяху, что присутствие израильских войск в Сирии создает напряженность и может перерасти в эскалацию ситуации.

"Они не хотят, чтобы вы там были. Вам нужна передислокация", - приводит чиновник слова Трампа.

В свою очередь по данным канцелярии премьера, Нетаньяху указывал на необходимость для Израиля располагать зонами безопасности вдоль границ.

Разговор Трампа и Нетаньяху состоялся на следующий день после того, как Трамп встретился с президентом Сирии Ахмедом Аш-Шараа "на полях" саммита НАТО в Анкаре.

Тем временем в Риме во вторник завершился первый из двух дней шестого этапа прямых - под эгидой США - переговоров Израиля и Ливана. Перед ними глава израильского МИД Гидеон Саар заявил, что Израиль нацелен на осуществление новой инициативы с отходом войск Израиля из двух "модельных зон" на юге Ливана, которые затем должны занять ливанские войска.

Израильские официальные лица заявляют, что хотят уйти из этих зон, когда убедятся в отсутствии там оружия и объектов движения "Хезболла". В Бейруте в свою очередь желают, чтобы отвод израильских войск начался поскорее, и чтобы наличествовал четкий график ухода израильских военных из других районов Ливана.

Израиль и Ливан подписали 26 июня в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США. Документ направлен на приостановку боевых действий. В нем отмечается, что израильские военные покинут созданную ими зону безопасности на юге Ливана после разоружения движения "Хезболлы". При этом конфликт в Ливане в последние месяцы происходил именно между Израилем и "Хезболлой", военные в нем не участвовали. В свой черед лидеры "Хезболлы" не выражали готовность выполнять требования соглашения.

США Израиль Ливан Сирия Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху
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