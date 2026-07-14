В Израиле готовы к пробному отводу войск из двух зон в южном Ливане

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Глава израильского МИД Гидеон Саар заявил на пресс-конференции, что Израиль нацелен на осуществление новой инициативы с отводом своих военных из двух "модельных зон" на юге Ливана, которые затем должны занять ливанские войска. Об этом пишет The Times of Israel.

"Мы готовы добиваться создания этих двух "модельных зон". Я надеюсь и хотел бы верить, что нынешний раунд переговоров в Риме будет этому способствовать", - сказал министр.

"Аль-Джазира" передает, что в Риме начался двухдневный и шестой раунд прямых переговоров Израиля и Ливана, под эгидой США. В консультациях принимают участие послы Ливана и Израиля в Вашингтоне, а также американские послы в Ливане и Израиле.

Израиль и Ливан подписали 26 июня в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США. Документ направлен на приостановку боевых действий. В нем отмечается, что израильские военные покинут созданную ими зону безопасности на юге Ливана после разоружения движения "Хезболлы". При этом конфликт в Ливане в последние месяцы происходил именно между Израилем и "Хезболлой", военные в нем не участвовали. В свой черед лидеры "Хезболлы" не выражали готовность выполнять требования соглашения.